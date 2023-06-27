صفقة انتقال الكرواتى بروزوفيتش إلى النصر السعودى مهددة بالفشل

يبدو أن صفقة انتقال النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط إنتر ميلان الإيطالي، إلى صفوف النصر السعودي قد تتعثر.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة النصر السعودي في الحصول على خدمات الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الميركاتو الصيفي الحالي.

صفقة انتقال بروزوفيتش إلى النصر السعودي مهددة بالفشل

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن النصر السعودي قد ينسحب من صفقة ضم مارسيلو بروزوفيتش؛ بسبب مغالاة اللاعب في طلباته المادية.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن مارسيلو بروزوفيتش يريد الحصول على راتب يبلغ 30 مليون يورو، أو الانضمام إلى صفوف برشلونة الإسباني.

في حين قدّم مسئولو النصر السعودي عرضًا بعقد لمدة 3 سنوات، وراتب سنوي صافي يبلغ قيمته 20 مليون يورو، وهو ما اعتبره بروزوفيتش عرضًا غير كافيًا.

يأتي ذلك رغم التقارير الصحفية، التي أكدت توصل نادي النصر لاتفاق مع إنتر ميلان، مقابل 23 مليون يورو للحصول على خدمات بروزوفيتش.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين، أملًا في الوصول لاتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة.

في المقابل، ينتظر نادي برشلونة موقف بروزوفيتش النهائي بشأن قبول العرض السعودي من عدمه، من أجل التحرك لحسم الصفقة.