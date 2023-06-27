ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد اختراق قواعد العمل الوزارى.. الأزمات تلاحق بوريس جونسون من جديد

بوريس جونسون
بوريس جونسون

ارتكب بوريس جونسون خرقًا لا لبس فيه للقواعد عندما فشل في الحصول على إذن من هيئة مراقبة التعيينات الوزارية قبل تولي وظيفة كاتب عمود في صحيفة ديلي ميل، ما أدى إلى دعوات لإصلاح نظام "الفصول الجيدة".

تعديل القواعد

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد تم اكتشاف أن رئيس الوزراء السابق عمل ككاتب للصحيفة في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه أبلغ اللجنة الاستشارية لتعيينات العمل (أكوبا) فقط قبل نصف ساعة من الإعلان عن التعيين.

كتب إريك بيكلز، النظير المحافظ الذي يرأس أكوبا، إلى الحكومة يوم الثلاثاء موضحًا فيه قضية إصلاح القواعد، حيث لا تتمتع الهيئة الرقابية حاليًا بسلطات معاقبة رئيس الوزراء السابق.

في رسالته إلى أوليفر دودن، نائب رئيس الوزراء، قال بيكلز إن قضية جونسون كانت "مثالاً آخر على مدى تقادم" القواعد"، قائلاً إنه يجب أن تكون هناك عقوبات على الانتهاكات.

وقال: "لقد صُممت لتقديم إرشادات عندما يُتوقع من الفرسان الجيدين مراعاة نص وروح القواعد، إذا كان موجودًا في أي وقت مضى، فقد مضى وقت طويل وتجاوز العالم المعاصر القواعد."

وأضاف بيكلز: "ما هو الإجراء الذي يجب اتخاذه فيما يتعلق بهذا الانتهاك هو أمر يخص الحكومة ... أقترح أن تأخذ في الاعتبار الطبيعة منخفضة المخاطر للتعيين نفسه، والحاجة إلى إصلاح النظام للتعامل مع الأدوار بشكل متناسب على المخاطر المطروحة".

بموجب القانون الوزاري، من المفترض أن يضمن الوزراء السابقون عدم الإعلان عن أي تعيينات جديدة أو تناولها قبل أن يتمكن أكوبا من تقديم مشورته.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد كشفت النقاب عن تعاقدها مع جونسون لكتابة عمود واحد فقط، بعد يوم واحد من صدور تقرير لجنة الامتيازات الذي يدين بوريس جونسون ويوجه له تهم تضليل مجلس العموم عن عمد.

بوريس جونسون إنتهاك الوزاري الوزارية اختراق قواعد

الأكثر قراءة

يوسف وسيف يسقيان الزمالك من "كأس رمضان صبحى"

لماذا دعاء يوم عرفة مستجاب.. وما هي أدعية يوم عرفات

المؤبد للمتهم بقتل طفلة بعد التعدى عليها جنسيًا بالسلام

انتشال الجثة الرابعة من أسفل عقار الإسكندرية المنهار

كروت معايدة عيد الأضحى ورسائل تهنئه للأقارب

"عمارة السلام" تنهي حلم "والد آية": من شقة تؤمن مستقبلها لـ"كوم تراب"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟