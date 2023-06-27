المؤبد للمتهم بقتل طفلة بعد التعدى عليها جنسيًا بالسلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لمتهم قتل طفلة تعدى عليها جنسيًا خوفًا من افتضاح أمره بمنطقة السلام.



صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف وأسامة أحمد السمان، وأمانة سر عصام ترك.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم "ح. ر" قتل المجني عليها الطفلة "أ. م" من غير سبق إصرار وترصد خوفا افتضاح أمره لاستغاثة الطفلة، فأراد الخلاص منها واستخدم سلاحا أبيض "سكينا" وقام بطعنها، إلا أن المجنى عليها ظلت تستغيث إذ تحاول الاستغاثة منه فقام بذبحها قاصدًا من ذلك قتلها.



وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم قام بخطف الطفلة المجني عليها مستغلاً براءتها وحداثة عمرها بأن استدرجها إلى مكان عمله واعتدى على الطفلة بالقوة وعند مقاومته والاستغاثة بالآخرين، ذبحها.