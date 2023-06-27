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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

3 لاعبين على قائمة الراحلين عن ريال مدريد فى الصيف

ريال مدريد
ريال مدريد

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لبيع عدد من لاعبيه والاستفادة منهم ماديًا، خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، قد أعلن، في وقت سابق، انتهاء سوق الانتقالات الصيفية بالنسبة للنادي الملكي، مؤكدًا عدم إبرام أي صفقات جديدة بعد الحصول على خدمات 4 لاعبين في الصيف.

وأبرم نادي ريال مدريد 4 صفقات في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث استعاد خدمات إبراهيم دياز، وتعاقد مع كل من الإنجليزي جود بيلينجهام والإسبانيين فران جارسيا وخوسيلو.

3 لاعبين على قائمة الراحلين عن ريال مدريد في الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك ثلاث لاعبين محتمل رحيلهم عن صفوف ريال مدريد في الصيف الحالي، خاصة أنهم خارج حساب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن اللاعبين المحتمل رحيلهم، هم: ألفارو أودريوزولا، فيرلاند ميندي، وأندريه لونين.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الثلاثي ليسوا ضمن خطط أنشيلوتي في الموسم المقبل 2023/ 2024، لذلك تدرس الإدارة بيع اللاعبين والاستفادة منهم ماديًا قبل رحيلهم بالمجان.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ أودريوزولا مع ريال مدريد في يونيو 2024، ويرغب ناديا ريال سوسيداد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في ضم اللاعب.

كذلك ينتهي عقد أندريه لونين في يونيو 2024، ولكن الحارس يريد الاستمرار مع ريال مدريد والحصول على فرصة المشاركة بشكل أكبر في الموسم المقبل.

بينما ينتهي عقد ميندي في يونيو 2025، ومع تراجع مستواه مؤخرًا، قد يعود إلى صفوف فريقه السابق ليون الفرنسي.

وكان فريق ريال مدريد قد أنهى الموسم الماضي بالتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة، خلف غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة برصيد 88 نقطة.

ريال مدريد الميركاتو الصيفي بيريز أنشيلوتي ألفارو أودريوزولا فيرلاند ميندي أندريه لونين

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