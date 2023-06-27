مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة فى تصادم بالوادى الجديد

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون، في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة ربع نقل ، اليوم الثلاثاء، بطريق الداخلة- الفرافرة في الوادي الجديد.



وتلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 4 جثث و4 مصابين لمستشفى الداخلة العام.



وتبين تصادم سيارة ملاكي في سيارة ربع نقل بطريق الداخلة- الفرافرة بالقرب من منطقة أبو منقار الحدودية بالطريق أسفر عن وفاة 4، بينهم شقيقان، هما محمد هاشم عبدالله 27 عاما، وشقيقه عمر 22 عامًا، ومقيمان بقرية عزب القصر التابعة لمركز الداخلة، مصطفى زاهر عبدالله أحمد 16 عامًا، سعد عبدالله أحمد صالح 32 عامًا.



وأصيب كل من حسين محمد حسين، 35 عامًا، عبد العزيز عبد النبي على شعراوي 27 عامًا ومقيم القليوبية، يحيى شعبان محمد 27 عامًا ومقيم الفيوم، أحمد ربيع عبد التواب 27 عامًا ومقيم الفيوم.



وتحرر محضر بالحادثة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.