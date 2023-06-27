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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة والفاو ينفذان البرنامج التدريبي لميسري مدارس المزارعين الحقلية

مدارس حقلية
مدارس حقلية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فى إطار التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة في قطاع الارشاد الزراعى ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو" بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

صرّح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن القطاع يقوم بتنفيذ البرنامج التدريبي لتدريب الميسرين والمرشدين الزراعيين ومهندسي المكافحة في محافظات الوجه القبلي بمديرية الزراعة بأسيوط وأسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا والفيوم وبني سويف والوادي الجديد، كما يتم تدريب محافظات الوجه البحري بمديرية الزراعة بالغربية، مثل كفر الشيخ والغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية ودمياط والاسماعيلية.

وأشار عزوز إلى أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع وتأهيل عدد (40) من المرشدين الزراعيين ومهندسي المكافحة في كافة محافظات الجمهورية، لتدريبهم على أعلى مستوى لتنفيذ مدارس المزارعين الحقلية لمكافحة دودة الحشرة الخريفية، حيث تعد هذه المدارس الحقلية نهجًا مختلفًا يعود بالنفع على المزارعين وزيادة إنتاجية محاصيلهم الزراعية. يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير الزراعة بالعمل الدائم على تطوير منظومة الإرشاد الزراعي وإيجاد الحلول البديلة للإرشاد الزراعي التقليدي، لتحقيق عوامل الاستدامة في القطاع الزراعي.

الزراعة والفاو ينفذان البرنامج التدريبي لميسري مدارس المزارعين الحقلية بمحافظات الوجه القبلي

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