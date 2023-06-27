ماذا يحتاج ريال مدريد فى سوق الانتقالات الصيفية الجارية؟

انطلقت سوق الانتقالات الصيفية، وبدأت الأندية في البحث عن احتياجاتها وتدعيم صفوفها استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

ولكن الفريق الذي ما زالت سوق انتقالاته غامضة كما هي العادة في المواسم الماضية هو ريال مدريد، فالموسم الماضي على وجه الخصوص أظهر احتياج النادي للعديد من التعاقدات والتدعيمات.

ريال مدريد حتى الآن، تعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام، من بروسيا دورتموند، واستعار خوسيلو من إسبانيول، واستعاد خدمات براهيما دياز، وأنطونيو بلانكو وفران جارسيا، وجوناي لاتاسا.

فيما رحل عن ريال مدريد كل من كريم بنزيما، وماركو أسنسيو، وإدين هازارد، وماريانو دياز، وجميعهم في صفقات انتقال حر.

فماذا يحتاج ريال مدريد في الموسم المقبل؟

في البداية يتوجب على إدارة ريال مدريد التعاقد مع لاعب في الخط الهجومي للفريق للرفع من كفاءة خط هجوم الفريق في الموسم المقبل، للمنافسة على كل البطولات الممكنة، خاصة بعدما خرج الفريق من الموسم المنصرم محققًا لقب كأس ملك إسبانيا فقط.

ويأتي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان على رأس الأسماء المرشحة للانضمام لصفوف ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم خط هجوم الفريق.

كما يمكن لريال مدريد الدخول في المنافسة على ضم هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، أو فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي في حالة تعثر التعاقد مع كيليان مبابي.

ولكن يتوجب على إدارة ريال مدريد ضم مهاجم من الصف الأول في الانتقالات الجارية، إذا كان النادي يرغب في مواصلة المنافسة على كل البطولات، خاصة أن رحيل كريم بنزيما سيزيد من الضغوطات على فينسيوس جونيور، الذي عانى من ضغط الهجوم العنصري لجماهير الأندية المنافسة في الموسم الماضي، مما يحتم على إدارة الملكي استقدام لاعب ذي ثقل في خط الهجوم.

كما يحتاج ريال مدريد لتدعيم مركز ظهيري الجنب، ومن بين الأسماء المرشحة يبرز الثنائي ريس جيمس، ظهير أيمن تشيلسي، والكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ.

ويحتاج النادي الملكي لاستقدام لاعب في مركز قلب الدفاع، لزيادة جودة المدافعين والتنافسية، فيما بينهم للموسم المقبل، بالإضافة إلى ضم حارس مرمى ثانٍ ليخلف تيبو كورتوا في حراسة مرمى الفريق حال إصابة البلجيكي أو غيابه لأي سبب.