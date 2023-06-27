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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توتنهام يرفض عرض بايرن ميونخ للتعاقد مع هارى كين

هاري كين
هاري كين

رفضت إدارة نادي توتنهام هوتسبير، الاستغناء عن خدمات الدولي الإنجليزي هاري كين، مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكرت شبكة "ذا أثلتيك"، في وقت سابق، أن إدارة بايرن ميونخ تقدمت بعرض رسمي للحصول على خدمات هاري كين، مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن إدارة نادي توتنهام هوتسبير رفضت العرض المقدم من نادي بايرن ميونخ للاستغناء عن خدمات هاري كين.
وارتبط اسم هاري كين بالرحيل عن صفوف فريق توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن مشروع النادي اللندني لم ينجح في تحقيق الألقاب حتى الآن.
وأفادت "سكاي"، بأن هاري كين أوضح لإدارة ناديه أنه يريد الانتقال لصفوف بايرن ميونخ.
وشارك هاري كين في 49 مباراة بقميص توتنهام هوتسبير خلال الموسم المنقضي، وسجل 32 هدفًا وصنع 5 لزملائه في الفريق.

وبدأ هاري كين مسيرته ضمن صفوف شباب فريق توتنهام، وصعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2009 قبل أن يصعد للفريق الأول في يناير 2011 وبعدها خرج في عدد من الإعارات لأندية لايتون أورينت وميلوال ونورويتش سيتي، وليستر سيتي التي انتهت في مايو 2013، واستقر هاري كين منذ ذلك التاريخ في توتنهام.

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