وفد الكنيسة الكاثوليكية يهنئ محافظ أسوان بحلول عيد الأضحى

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نيافة الأنبا عمانوئيل، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك في محافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، يرافقه الأنبا أنطونيوس ذكرى، كاهن كنيسة الأقباط الكاثوليك في أسوان، والوفد الكنسي المرافق لهم لتقديم التهاني للمحافظ وأجهزته المعاونة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقدَّم اللواء أشرف عطية خالص شكره وترحيبه بهذه الزيارة التي تعكس التعاون البناء بين المحافظة والكنيسة، مؤكدًا على أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هي التي تحكم العلاقات بين جميع المصريين، وأيضًا في حركة التنمية والتعمير تحت قيادة واعية وحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في الجمهورية الجديدة لمواجهة كافة التحديات وتحقيق كل ما نصبوا إليه من آمال وطموحات.

ومن جانبه، حرص الأنبا عمانوئيل على تقديم التهنئة للمحافظ بهذه المناسبة، وفي ظل أجواء من الأخوة والمحبة بين كافة أطياف وفئات الشعب المصري.

ولفت إلى أن نسيج الأمة الواحدة من المسلمين والأقباط يؤكد على الأخلاق الحميدة باعتبارها تمثل الطباع الأصيلة الراسخة لدى جميع المصريين، وهي التي تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل، فكلنا مصريون، مصيرنا واحد، وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة.

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