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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعدادا للعيد.. "تموين الجيزة": لجان للمرور على المخابز والأسواق والمطاحن والمخابز

الدكتورة هالة غريب
الدكتورة هالة غريب

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، عن إتمام كافة التجهيزات والاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أي أحداث طارئة.

و كشفت الدكتورة هالة غريب مدير المديرية، عن دور الرقابة التموينية بدائرة المحافظة خلال فترة العيد فقد تم تكليف 20 لجنة للمرور على المخابز المشتركة بالمنظومة وللمرور على الأسواق والمطاحن والمخابز غير المتعاقدة، منها لجنة للمرور على المطاحن لإنتاج دقيق مطابق للمواصفات ومتابعة حركة توريد الاقماح للمرور على جميع المخابز لإنتاج خبز مطابق للمواصفات، ولجنة للمرور على الأسواق والمحالّ العامة لتقديم سلع جيدة للمواطن.

وكذلك للمرور على مستودعات البوتاجاز لتقديم الأسطوانة للمواطن بالسعر الرسمي بسهولة ويسر، وكذا محطات خدمة وتموين السيارات، مراقبة صرف المقررات التموينية من خلال التاجر التمويني، فحص الشكاوى فور إبلاغها لغرف العمليات وإزالة أسبابها، إعداد تقارير يومية عن الحالة التموينية.

 وأضافت مدير المديرية، أنه تم إنشاء غرف بالمديرية والإدارات التابعة لها كما يلي، غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برقم ٣٧٦١٨٦٥٢ وفاكس ٣٧٦١٨٤٩٦، من الساعة 8 صباحا وحتى انتهاء الأعمال وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة فرعية بدائرة المحافظة من الساعة 8 صباحا وحتى انتهاء الأعمال وذلك لتلقى الشكاوى وفحصها وإزالة أسبابها بمعرفة اللجان والحملات المكلفة بالعمل خلال فترة العيد، وتقوم المديرية استعدادا لذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة "صحة- بيطري- جهاز حماية المستهلك".

وأوضحت أنه تم إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين على المخابز البلدية، وإلغاء الإجازات لعمل حملات تفتيشية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم والأسماك، وضع خطة للجان التفتيش شاملة جميع الأنشطة، وضع خطة لصرف الدقيق البلدي للمخابز البلدية من المطاحن التموينية خلال فترة العيد.

وأضافت الدكتورة هالة غريب ، أنه سيتم تكثيف الحملات بدائرة المحافظة وذلك لحماية المستهلك من كافة أنواع الغش والتدليس، والعمل على زيادة المعروض من كافة السلع التي تهم المواطن بالعيد، ومنع تداول سلع الألعاب النارية مثل (البمب والصواريخ)، ومنع احتكار بعض السلع بمعرفة بعض التجار، وإلزام جميع التجار والمحالّ بالإعلان عن أسعار البيع لكي نفرق بين التاجر الجشع والتاجر المعتدل. 

كما ستقوم المديرية بضبط الأسواق  ومصادرة السلع مجهولة المصدر، والسلع المنتهية الصلاحية، والسلع الغير مطابقة للمواصفات، والسلع التالفة والمحتوية على غش تجاري، مع التنسيق جهاز حماية المستهلك بإصدار مطبوعات إرشادية لتنوير المستهلك عند شراء الأضحية.

الأضحي المبارك الأسواق والمحلات الأسعار المناسبة الاستعدادات النهائية التجهيزات والاستعدادات التموين والتجارة الداخلية التعامل السريع التجارة الداخلية الخدمات المقدمة للمواطن الخدمات المقدمة للمواطنين الجهات المختصة السلع مجهولة السلع مجهولة المصدر

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