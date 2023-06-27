صيام يوم عرفة.. موعد آذان المغرب اليوم الثلاثاء 27-6-2023

يختلف موعد آذان المغرب بصفة شبه يومية مع اختلاف طول الليل والنها، ويهتم المسلمون اليوم بمتابعة موعد آذان المغرب مع صيام أغلب المسلمين ليوم عرفة، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد آذان المغرب اليوم الثلاثاء 27-6-2023، وفضل صيام يوم عرفة .

موعد آذان المغرب اليوم

يبحث المسلمون مع صيام يوم عرفة عن موعد آذان المغرب، حيث يؤذن في القاهرة الساعة 8 مساءً، وفي محافظة الإسكندرية الساعة 8:8 مساءً، وموعد آذان المغرب في مدينة المنصورة الساعة 8:2 مساءً، وفي أسوان الساعة 7:39 مساءً، وفي شرم الشيخ الساعة 7:43 مساءً، ويكون موعد آذان المغرب في سيوة الساعة 8:21 مساءً.

فضل صيام يوم عرفة

تحدثت السنة النبوية عن فضل صيام يوم عرفات لغير الحجاج ، حيث أنه من غير المستحب أن يصوم الحجاج نظرًا للمشقة التي يتعرضون لها في مناسك الحج، والصيام في هذا اليوم يُستَحَبُّ على وجه التأكيد لغير الحاجِّ ليكون الجميع وُقوفًا على باب الرحمة والمغفرة هذا بحَجِّه، وذاك بصومِه، ولا يُستَحب صيام هذا اليوم للحاج فالأولى له الفطر؛ لأنه أرفق به في آداب الوقوف ومهمات المناسك.

وتحكي أم الفضل بنت الحارث امرأة العباس بن عبد المطلب : أن ناسًا تمارَوْا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيرِه بعرفة فشَرِبَه”، وفي رواية: “فشَرِب منه، والناس ينظرون إليه.

وجاء في صحيح مسلم نقله عن الرسول صل الله عليه وسلم قوله: “صيام يوم عرفة، أحتَسِب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي قبله”.

وعني تكفير الذنوب حسب ما جاء في الحديث: هي الصغائر، أما الكبائر فلابد من التوبة منها، وأما حقوق العباد فلا بد من ردها أو مسامحتهم .