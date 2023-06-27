رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق يوضح الشعائر الدينية فى يوم عرفة

قال حسن سليمان، رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق، إن جبل عرفة مكان وساحة كبيرة يستقبل كل الحجاج الذين يأتون من كل بقاع الأرض، متضرعين إلى الله عز وجل في هذا اليوم المبارك طالبين المغفرة والعفو.

وأوضح، خلال مداخله له عبر فضائية “إكسترا نيوز” الإخبارية، اليوم، أن يوم النحر سمي بذلك لأن الحاج يقوم بأربعة أعمال في يوم النحر: “النحر- الحلق- التقصير- رمي الجمرات- الطواف”.

وأكد أن الأضحى نسبة إلى الأضحية التي يقدمها المضحي في يوم العيد أو يوم الحج الأكبر، وبالنسبة لأيام التشريق سميت بذلك، لأن العرب قديمًا لم يكن لديهم الوسائل الحديثة لحفظ اللحوم، فكانت الطريقة التي يحفظون بها هذه الذبائح أنهم يقطعون اللحم قطعًا صغيرة ويشرقونها، أي يعرضونها للشمس حتى تجمد ويستطيعون حفظها من التلف ويستخدمونها طيلة أيام العام.

وتابع أن ما يتم في أيام التشريق، رمي الجمرات الصغرى والكبرى والوسطى، وهذا يتم في ثاني يوم.