مكتوبة.. أفضل رسائل وعبارات تهنئة في عيد الأضحى 2023

رسائل وعبارات تهنئة عيد الأضحى 2023.. من الموضوعات الأكثر اهتمامًا بين المصريين، حيثُ تفصلنا ساعات قليلة عن بدء أول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو أحد المناسبات الدينية الكبرى تنتظرها الأمة الإسلامية كل عام، وفي السطور التالية، نستعرض أجمل رسائل وعبارات تهنئة عيد الأضحى.

عبارات تهنئة عيد الأضحى 2023

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب، كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل عام وهمتك للجنة أكبر.

أدعو من أقسم بالفجر والليالي العشر أن يسعدك مدى الدهر ويشفع فيك محمد عند الحشر، ويبارك لك في شهر النحر، وكل عام وأنت بخير.

باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وأنتم بخير.

كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم وبعيد الأضحى أهنئكم.

مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذى عيد مبارك لمن غلاه ليس له مدى.

كم نحن سعداء عندما أبقتنا الأقدار إلى هذا اليوم لنبعث التهاني بمناسبة عيد الأضحى، إلى أناس نحمل لهم في قلوبنا كل الحب والاحترام كل عام وأنت بخير.

كلماتي تتعثر خجلاً، وتقول لك بحب ليس يخفى: تقبل الله طاعتك وأتمَّ بالعيد فرحتك.

تهاني العـيد نهديها قبل يوم ميعـاده من خفايا الروح نبديها عساكم من عواده.

كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، ولأهلك نافع، عيدك مبارك.

كل الحكاية في الرسالة تهاني يزفها موكب من الورد والطيب تحمل تهاني العيد بأصدق المعاني وأعذب كلام الشوق من غير ترتيب وأجمل تباريك الفرح والأماني لمن كلامه وابتسامه تراحيب.

مع إحرام المحرمين وتلبية الملبين ودعوات من هم بعرفة واقفون وهدي المضحين ومغفرة رب رحيم أهنئك بعيد الحج العظيم.

أجمل رسائل عيد الأضحى 2023

يدك مبارك يا قاطع أخبارك كل عام وأنت بألف خير.

التوصيل السريع باقة ورد وهمسة حب للغالي بالعيد جعل أيامه عيد.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس ياللي غلاك ماله قياس كل عام وأنت أسعد الناس.

صباح خاص للغاليين معطر بالفل نرسله بس للحلوين ونقولهم: عساكم من العايدين.

قبل تهاني الألوف وتزاحم الحروف أهديك عشر حروف: عيدك مبارك.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.

العيد علينا هل وبأحلى فرحة طل ويا رب يسعد الكل، كل عام وأنت بخير.

ألا يا عقد من الماس، ألا ياللي القمر جارك، أقولك قبل كل الناس يجعل عيدك مبارك.

كنوز الأرض تفديكم وعطر العود نهديكم، بوسط القلب مسكنكم وبعيد الأضحى أهنيكم.

الحج موسم فلاح والعشر عطرها فاح، عسى كل عامك أفراح وكل همومك تنزاح وكل عام وأنت بخير