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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كل ما تريد معرفته عن الطيار الذي فاجأ والدته على متن الطائرة

الطيار بهي الدين
الطيار بهي الدين ووالدته

تناول رواد التواصل الاجتماعي فيديو لطيار مصري يفاجئ والدته بأنه قائد الطائرة التي تطير بها للأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج، لذلك تساءل رواد السوشيال ميديا عن تفاصيل الواقعة المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الطيار بهي الدين الذي فاجأ ولدته على متن الطائرة

وترصد الدستور خلال السطور التالية تفاصيل الحكاية

وبحسب ما أعلن عنه الكابتن بهي الدين، أنه أخيرا حقق حلم ولدته التي كانت ترغب دائما في أن يقود طائرة هي على متنها خاصة إنها لم تسافر من قبل على الإطلاق ورحلة الحج هذا العام تعتبر أول رحلة طيران تستقلها.

وأكد أنه فور تأكيده بموعد سفر وبيانات رحلة والدته قام بترتيب كل شي  مع الإدارة المختصة والزملاء بطاقم الضيافة الجوية وانتظرها في ترقب وهي تصعد على سلالم الطائرة ثم فجاءها بأنه قائد الطائرة  ولم تسيطر  الأم فرحتها فور تحقيق حلمها ورؤية ابنها أمام عينيها كقائد طائرة هي على متنها.

الطيار  عبد الله محمد بهي الدين ضمن الطيارين الذين انضموا للشركة الوطنية حديثا بعد الثورة وأزمة كورونا وبعد زيادة أسطول الشركة حيث انضم إلى طياري الشركة الوطنية مصر للطيران العام الماضي  ٢٠٢٢  لم يلتحق بالعمل بعد أن تخرج بعشر سنوات بسبب عدم وجود فرصة عمل ثم التحق بالعمل بشركة مصر للطيران في 2022 ك مساعد طيار.

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يشار إلى أن الطيار بهي الدين حقق حلمه بأن يكون طيارا فقد تخرج من كلية علوم الطيران المصرية وأصبح ضمن فريق الشركة الوطنية مصر للطيران.

طيار طيار مصري قائد الطائرة الضيافة الجوي الطيار عبد الله محمد بهي الدين

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