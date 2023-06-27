بعد حرقها أجزاء مختلفة بالعالم.. القبة الحرارية تصل الولايات الأمريكية الجنوبية

وجد العلماء أن الموجة الحارة القياسية في أجزاء من تكساس ولويزيانا والمكسيك أصبحت أكثر احتمالا بخمس مرات على الأقل بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، وهو ما يمثل السلسلة الأحدث من ظاهرة "القبة الحرارية" الشديدة الأخيرة التي أحرقت أجزاء مختلفة من العالم.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فقد استقرت سلسلة من التلال من الضغط المرتفع فوق المكسيك ومنطقة واسعة من جنوب الولايات المتحدة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ما دفع مؤشر الحرارة للأعلى، وهو مزيج من درجة الحرارة والرطوبة، لتصل إلى ما يزيد عن 48 درجة مئوية (120 درجة فهرنهايت) في بعض الأماكن.

تحذيرات من الحرارة لـ 40 مليون أمريكي

وتابعت الصحيفة أنه تم وضع أكثر من 40 مليون شخص في الولايات المتحدة، بما في ذلك أولئك الذين يعيشون في مدن تكساس في هيوستن وسان أنطونيو وأوستن، تحت تحذيرات شديدة من الحرارة، ما أثار مخاوف بشأن صحة الأشخاص المعرضين للحرارة ووضع شبكة الطاقة في تكساس تحت الضغط بسبب ارتفاع استخدام مكيفات الهواء.

وأضافت أن تسخين الغلاف الجوي للأرض والمحيطات عن طريق حرق الوقود الأحفوري أدى إلى زيادة احتمالية حدوث موجة الحر الشديدة خمس مرات على الأقل، وفقًا لتحليل حديث أجرته مؤسسة كلايمت سنترال، وهي منظمة غير ربحية لعلوم المناخ.

ووفقًا لأندرو بيرشينج، نائب الرئيس للعلوم في كلايمت سنترال، فإن الحرارة الشديدة والتي من المتوقع أن تستمر أكثر على مدار الأسبوع في تكساس، تخلق "ظروفًا مرهقة لملايين الأشخاص".

في حديثه إلى صحيفة "الجارديان"، قال أندرو ديسلر، عالم المناخ في جامعة تكساس إيه آند إم، إن حرم الجامعة في كوليدج ستيشن شهد ارتفاع درجات الحرارة للتتجاوز الـ 37 درجة مئوية (100 فهرنهايت) لعدة أيام، وهي درجة حرارة لا تشهدها المنطقة عادة إلا في شهر أغسطس ذورة فصل الصيف.

وتابع: "إنه لأمر محبط أن نعتقد أننا لم نصل حتى في يوليو وأننا نتعرض لهذا النوع من الحرارة، فعندما يكون الجو حارًا، فأنت سجين في منزلك ومكيفات الهواء".

وقال ديسلر إن الجزء الجنوبي من تكساس سيشهد على الأرجح واحدة من أكثر مناطق Junesسخونة على الإطلاق، حيث أنه يتأثر بشدة بالقبة الحرارية التي يقع مركزها في المكسيك - فقد سجلت مدينتا مونكلوفا وتشيهواهوا المكسيكيتان درجات حرارة قياسية على الإطلاق وصلت إلى 46 درجة مئوية (115 فهرنهايت) و41 درجة مئوية (107 فهرنهايت)، على التوالي.

أقوى قبة حرارية

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن هذه القبة الحرارية، وهي واحدة من أقوى القبة التي تم تسجيلها على الإطلاق، قد تشكلت بواسطة نظام جوي عالي الضغط أدى إلى إنشاء عمود غارق من الهواء الدافئ الذي يحبس الحرارة الكامنة التي تمتصها بالفعل المناظر الطبيعية، مثل نوع من الغطاء.

وتابعت أن مثل هذه الأحداث تتكون عادةً بدون مطر وتكون صافية، ما يسمح للشمس بحرق المناطق المكشوفة دون عوائق، ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

توجد قباب الحرارة منذ فترة طويلة في تكساس، وأماكن أخرى، وهناك بعض التخمين بين العلماء حول ما إذا كان تغير المناخ يسبب المزيد من القبب الحرارية أم لا.