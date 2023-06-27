إزالة فورية لـ7 حالات تعد في حملات بالمنوفية

كلّف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية والميدانية خلال إجازة عيد الأضحى، لرصد كافة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق وهيبة الدولة.

قامت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن بناء بالطوب الأحمر والأسمنت، بناحية سكة السبعين بزمام مدينة سرس الليان.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف برصد حالتي تعدي (متغير مكاني)، أحدهما بناحية كمشوش، عبارة عن بناء حوائط وأعمدة الدور الرابع العلوي، بدون الحصول على التراخيص اللازمة، والآخرى بقرية زاوية رزين، مبنى خرساني من الطوب الأحمر والأسمنت.

وتم تنفيذ الإزالة بمعرفة المواطنين واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالهم، تحقيقًا للصالح العام.

في مركز الباجور، شنَّت الوحدة المحلية حملة مكثَّفة للمرور على جميع الأحواض في نطاق المركز والمدينة للوقوف على الحالة العامة ورصد أي مخالفة في المنطقة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارة الزراعية، وأسفرت الحملة عن إزالة حالتي تعدٍّ، الأولى في ناحية كفر الخضرة وكانت عبارة عن تعريشة بالخشب والبوص، والثانية في ناحية بابخاص بقرية سبك الضحاك بمساحة 655 مترًا، كما تم إزالة حالة تعدٍّ أخرى في قرية مناوهلة على مساحة 140 مترًا وكانت عبارة عن مبنى بالطوب الأحمر والطين.

وفيما يخص مركز ومدينة تلا، قامت الوحدة المحلية بإزالة حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة 120 مترًا، بالإضافة إلى إزالة عدد من حالات البناء التي تم إقامتها بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية، بالتعاون مع مديرية الزراعة، جهودهم في تشديد الرقابة للكشف عن أي حالة تعدٍّ في المنطقة والتعامل معها فورًا دون تهاون أو تقصير خلال أيام عيد الأضحى، حفاظًا على مقدرات الأجيال المقبلة.

ومن جانبه، أشار محافظ المنوفية إلى أننا مستمرون فى مواصلة رصد كافة أشكال التعديات المخالفة بكافة مراكز ومدن المحافظة والتعامل اللحظى معها، مشدداً على أنه لن يسمح نهائيا بأية تعديات جديدة وعدم تمكين المعتدين من إستكمال أعمال البناء بدون مسوغ قانوني لذلك، لافتاً إلى استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقى الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفورى لغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم.