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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطران دشنا يزور محافظ قنا وقيادات المحافظة للتهنئة بعيد الأضحى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قدم  الأنبا تكلا، مطران دشنا التهنئة بعيد الأضحى للقيادات التنفيذية بمحافظة قنا .

 وزار مطران دشنا، اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، وذلك بديوان عام المحافظة كما زار نيافته اللواء ايهاب طه مدير أمن قنا ، وبعض من قيادات المحافظة كما زار  السيد العميد محمد غيث مأمور مركز دشنا، والمقدم طارق قنديل نائب المأمور وبعض قيادات مركز دشنا للتهنئة بالعيد

وعلى صعيد أخر زار نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، مبنى محافظة الغربية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
كان في استقبال نيافته والوفد المرافق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.
كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء محمد عمار مدير الأمن وقيادات المديرية.

أراخنة الإيبارشية أشرف الداودي محافظ قنا الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبر اغناطيوس اشرف الداودي

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