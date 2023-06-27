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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"مستثمرو سوهاج": يجب تحسين الخدمات التعليمية في سوق العمل بالصعيد

محمود الشندويلي
محمود الشندويلي

قال محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج باتحاد المستثمرين، إن تطوير الاستثمار في الصعيد من أهم مطالب المستثمرين، حيث أن الصعيد بها موارد طبيعية كثيرة يجب الاستفادة منها، ويمكن تطوير الصناعات الإبداعية في الصعيد، مثل الفنون والحرف اليدوية والتصميم والأزياء، لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية المحلية.

وأضاف “الشندويلي” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يجب التركيز على التنمية المستدامة، من خلال تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، لتحقيق التنمية المستدامة على المدى البعيد، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والاختراعات، مشيرًا إلى أنه يمكن تشجيع الابتكار والاختراعات في صعيد مصر، من خلال توفير بيئة داعمة للابتكار وتوفير التمويل والدعم اللازم للمشاريع الابتكارية، لتحسين المنتجات والخدمات وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشار الشندويلي إلى أنه يجب تحسين الخدمات التعليمية في سوق العمل في الصعيد لتحسين جودة الحياة وتوفير الكوادر المؤهلة للعمل في المجالات المختلفة، ويجب أيضا يجب تنمية السوق المحلية في الصعيد، من خلال تشجيع الإنتاج المحلي وتوفير الدعم والتسهيلات للمنتجات المحلية، وتحفيز التجارة المحلية وتوفير فرص العمل في المنطقة.

وطالب الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج أنه يجب تحسين الاتصال بين المستثمرين والشركات والحكومة، وتحقيق التنسيق الفعال وتوفير بيئة عمل مناسبة، بالإضافة لتطوير الطاقة المتجددة في صعيد مصر، مثل الطاقة الشمسية والرياح والمياه، لتوفير مصادر طاقة نظيفة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأكد محمود الشندويلي أن هذه بعض الطرق التي تم ذكرها يمكن اتباعها لزيادة الاستثمارات في صعيد مصر، ويتطلب ذلك جهود مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع.

مطالب المستثمرين بالصعيد اتحاد المستثمرين محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج الصناعات الإبداعية

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