ضمن "حياة كريمة".. تنظيم قافلة طبية مجانية فى "الشهابية" بكفرالشيخ

نظمت مديرية الصحة بكفرالشيخ قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرية الشهابية، بمركز بلطيم، لمدة يومين.

وشهدت القافلة الطبية ترددًا كبيرًا من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية للانتفاع بكل الخدمات الطبية المختلفة.

ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.



وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ1092 من المترددين عليها، مشيرًا إلى أن القافلة شملت 8 تخصصات بـ8 عيادات، وهي (باطنة، مسالك، أطفال، جلدية، عظام، جراحة عامة، نساء وتوليد، تنظيم أسرة)، وتقديم كل الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية (معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة)، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانًا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.



وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، أنه قد تم إجراء 151 تحليلًا طبيًا، و59 أشعة، وتم صرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقي 623 مواطنًا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتزامًا بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (الضغط والسكر) على ٦٥ مواطنًا خلال القافلة، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ4 مرضى، والتحويل على أقرب مستشفى لـ22 مريضًا لاستكمال تلقى العلاج اللازم أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.



‏وأكد الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أنه يتوجه بالشكر للعاملين بالإدارة الصحية بمركز ومدينة بلطيم، وإدارة مستشفى البرج المركزي، والمجلس المحلي لمركز ومدينة بلطيم، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.