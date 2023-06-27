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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: توفير الأضاحي بـ140 جنيهًا للكيلو وزن قائم

منافذ الزراعة
منافذ الزراعة

قال الدكتور خالد السلموني رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنها تعمل على توفير الأضاحي العجول بسعر 140 جنيهًا للكيلو (وزن قائم) خلال عيد الأضحى، والجاموسي بسعر 125 جنيهًا للكيلو (وزن قائم) والضأن يُبَس بسعر 145 جنيهًا للكيلو (وزن قائم)، مشيرًا إلى أن أسعار وزارة الزراعة أقل من السوق بـ2000 جنيه في المواشي و500 جنيه في الضأن.

وأضاف: «بالنسبة للحوم يكثف قطاع الإنتاج بدءًا من شهر ذي الحجة كميات اللحوم من الكندوز والضأن، ويتم البيع بسعر 155 جنيهًا بأقل من السوق من 20 إلى 30%».

وأضاف رئيس قطاع الإنتاج لـ«الدستور»: «خير مزارعنا لأهالينا توصل ببيع اللحوم والسلع الغذائية في المتحف الزراعي مستمرة حتى يوم عيد الأضحى، وتتوفر جميع السلع في المنافذ الخاصة بقطاع الإنتاج بتخفيضات من 10 إلى 30% حسب السلعة ونوعيتها، كما يتوافق في كل المنافذ جميع السلع والدواجن ومصنعات اللحوم والخضر والفاكهة».

الزراعة استمرار عمل منافد بيع اللحوم والأضاحى العيد وتكثيف

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