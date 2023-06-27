مطران سوهاج للكاثوليك يفتتح مؤتمر "اعرف كتاب" لشبيبة إعدادي وثانوي

افتتح الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أمس الاثنين، مؤتمر "اعرف كتاب" لشبيبة إعدادي وثانوي.

والذي تنظمه رعية الشهيد العظيم مارجرجس بالنجيلة، ببطرخانة الأقباط الكاثوليك بطهطا، تحت رعاية الأب أندراوس رفعت راعي الكنيسة، وقد شارك في المؤتمر 55 من أبناء الرعية.

وعلى صعيد أخر وتحت رعاية صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أقيم اللقاء الأول المجمع لرعايا كنائس المخالفة والنجع الغربي والقطنة، بحضور الأب عمانوئيل محروص، والأب يوأنس صابر، والأب جيروم نصير.

قدم اللقاء الأب جيروم حول العنف في الكتاب المقدس، وتخلل اليوم العديد من الفقرات الروحية، واختتم اليوم بفقرة ترفيهية على النيل.