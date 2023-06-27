غلق وتشميع 827 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، من غلق وتشميع 827 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الفترة الماضية.

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.