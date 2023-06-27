اليوم.. الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة البنك فى الدورى

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمباراة البنك الأهلي، والمقرر لها يوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قد منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات، أمس الإثنين، عقب الفوزعلى منتخب السويس بهدف دون رد في دور الـ32 لكأس مصر، وخضوع الأساسيين لبرنامج استشفائي.

وطلب كولر من لاعبي الفريق غلق ملف مباراة منتخب السويس، وضرورة علاج الأخطاء ونسيان الأمر والتركيز في لقاء البنك الأهلي لأنها مباراة صعبة من ضمن المباريات التي نحتاج للفوز بها للحفاظ على صدارة الدوري.

ويعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون له من أجل التحضير لمواجهة البنك بعدما حصل علي مجموعة من مباريات الفريق المنافس عن طريق التونسي ياسين الميكاري محلل أداء الفيديو.

ويخوض كولر المباراة المقبلة بالهيكل الرئيسى للتقدم خطوة نحو استعادة لقب الدورى، حيث يحتاج إلى 12 نقطة للتتويج رسميًا باللقب.

ويشهد تشكيل الفريق الأول بالنادي الأهلى لمواجهة البنك عودة الثلاثى بيرسى تاو وعلى معلول ومحمد عبدالمنعم بعد أن منحهم راحة من مواجهة منتخب السويس فى ظل سياسة التدوير التى يتبعها لمواجهة ضغط المباريات.