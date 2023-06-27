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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبى يبدأ التجهيز لمواجهة مالى المصيرية فى بطولة أفريقيا

تدريبات المنتخب الأولمبى
تدريبات المنتخب الأولمبى

أدى لاعبو المنتخب الأوليمبي الذين لم يبدأوا مباراة النيجر تدريبات قوية، بينما خاض الأساسيون تدريبات استشفائية فى الجيم وحمام السباحة للتخلص من الإجهاد والتعب.

ويستعد المنتخب لمواجهة مالي المصيرية في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتستمر منافسات البطولة الإفريقية حتى يوم 8 يوليو المقبل  بمدينتي الرباط وطنجة، ويشارك في البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالي والجابون والنيجر .  

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة، وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب، والخاسران على المركز الثالث.

ويختتم المنتخب تدريباته اليوم الثلاثاء استعداداً للقاء مالي الذي يمتلك ثلاثة نقاط متصدرًا المجموعة بعد فوزه على الجابون 3- 1 في الجولة الأولى، يليه مصر والنيجر ولكل نقطة ثم الجابون فى المركز الرابع والأخير بلا نقاط .

تدريبات المنتخب الاولمبى بطولة افريقيا تحت 23 عاما المنتخب الأولمبى البرازيلي روجيريو ميكالي موعد مباراة مصر ومالى

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