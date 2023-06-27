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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

احرص على ممارستها في العيد.. تمارين ممتعة لحرق السعرات الحرارية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يفصلنا عن عيد الأضحى يوم واحد فقط ، ويحرص الكثيرون على  تناول اللحوم والأطعمة التي قد تعرض الشخص لمشاكل في الجهاز الهضمي نتيجة كثرة تناولها في العيد، لذلك لا بد أن يرتفع استهلاك السعرات الحرارية، لضمان حماية الجهاز الهضمي أو اشتعال أعراض الأمراض المزمنة.

وهناك بعض التمارين والتدريبات التي تساعد على زيادة حرق السعرات الحرارية خلال أيام العيد، وفقا لموقع «hindustan times».

1. المشي بعد الأكل

خذ نزهة قصيرة بعد الوجبة، فهذا سيساعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الجهاز الهضمي، يمكنك أيضًا اختيار التمارين مثل تمارين  القفز، أو الألواح الخشبية، أو الجرش ، أو القرفصاء، جميعها يُساعد على حرق السعرات الحرارية بالجسم.

 

2. الرقص لحرق السعرات الحرارية الخاصة بك

تعد من أبرز الأنشطة الرياضية التي تتطلب التحكم في الأعصاب واتزان الجسم، كما يمكن أيضًا أن يحرق تلك السعرات الحرارية الإضافية المتراكمة أثناء تناول الطعام في الأعياد، من خلال ممارستها بشكل دائم.

 

3. ركوب الدراجات أو الجري

يمكنك أيضًا أن تمارس أنشطة مثل ركوب الدراجات أو الجري أو نط الحبل أو المشي، فلابد من ممارسة الرياضة لمدة 20-30 دقيقة على الأقل يوميًا.

 

4. السباحة

يمكنك اختيار السباحة إذا كنت قد تدربت عليها؛ إذا لم يكن الأمر كذلك، فتقول الأبحاث أن السباحة لمدة ساعة واحدة تحرق سعرات حرارية أكثر من ركوب الدراجات أو المشي حيث يتم استخدام عضلات متعددة في وقت واحد.

 

5. الأعمال المنزلية


تُساعد المشاركة في الأعمال المنزلية إلى ارتفاع نسبة حرق السعرات الحرارية، وذلك لأنها تتطلب رفع الأثقال والتمدد، ممّا يسهل عملية الاحتراق بشكل أسرع.

 

6. اليوجا


اليوغا مناسبة لجميع الفئات العمرية وهي جيدة جدًا للتواصل بين العقل والجسد، كما أنها لا تتطلب أي معدات، فكل ما تحتاجه هو الانضباط ووقت الذات، حيثُ يمكنك اختيار الوضعيات التي تناسب متطلبات جسمك.

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