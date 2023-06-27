بعد مرور 12 ساعة.. استمرار البحث عن أهالى عقار خليل حمادة أسفل الأنقاض ( صور)

بعد مرور أكثر من 12 ساعة من انهيار عقار خليل حمادة بمحافظة الإسكندرية، مازالت قوات الحماية المدنية ورجال الإسعاف تواصل البحث عن الضحايا أسفل العقار المنهار، واستخدم رجال الحماية المدنية الكشافات والإضاءات للتمكن من الرؤية للوصول للضحايا الموجودين أسفل الأنقاض.

وانتظر الأهالي ذويهم الموجودين أسفل أنقاض عقار خليل حمادة المنهار في ترقب وحزن شديد منهم، واستطاع رجال الحماية المدنية إخراج العديد من سكان العقار الموجودين أسفل الأنقاض وجار البحث عن باقي السكان.

وتواجدت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف في موقع العقار المنهار والمكون من 14 طابقًا، للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وتسبب الانشطار النصفي في انهيار العقار الذي يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورًا بقطع جميع المرافق عن العقار.

وانتقل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا، بتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وأوضح "الشريف"، في تصريحات له، الإثنين، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وجارٍ التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، وتم التوجيه فورًا بقطع جميع المرافق عن العقار.

عقار خليل حمادة بالإسكندرية

عقار خليل حمادة بالإسكندرية

عقار خليل حمادة بالإسكندرية

عقار خليل حمادة بالإسكندرية

عقار خليل حمادة بالإسكندرية

عقار خليل حمادة بالإسكندرية

عقار خليل حمادة بالإسكندرية

عقار خليل حمادة بالإسكندرية