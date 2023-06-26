محافظ الغربية: آلية لتأمين الأطقم الطبية من الاعتداءات أثناء تأدية عملهم

ترأس الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية مساء اليوم الاجتماع الدوري للمجلس الطبي الذي عقد مساء اليوم بديوان عام المحافظة، لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على المجلس.

خلال الاجتماع، ناقش المحافظ استعدادات مديرية الصحة وهيئة التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية لاستقبال عيد الأضحى، موجهًا برفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكيد على تواجد الأطباء بالوحدات الصحية.

كما وجه بمتابعة توفير المستلزمات الطبية خلال فترة الأعياد والتشديد على تواجد مديري المستشفيات والأقسام، ومتابعة عملية تقديم الخدمات الصحية بأقسام الاستقبال، إلى جانب التنسيق المستمر بين مستشفيات الصحة والتأمين الصحي والجامعة والشرطة والمستشفيات العسكرية.

وناقش المجلس، وضع آلية لتأمين الأطقم الطبية من الاعتداءات أثناء تأدية عملهم، حيث أكد المحافظ على ضرورة التصدي بشكل حازم لأي محاولات تعدٍ أو إعاقة للأطقم من أداء عملها، كما وجه المحافظ بضرورة وجود مقر لتلقى شكاوى المواطنين في المستشفيات وخط تليفون لتلقي شكاوى المواطنين.

في السياق، بحث المجلس تشكيل لجنة للإشراف على محور الصحة في ملفات توطين أهداف التنمية المستدامة، المبادرة الرئاسية حياة كريمة، المؤشر التنافسي للمحافظات، إلى جانب التعاقد مع شركات للصيانة والنظافة والأمن للمستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخارجية لحفظ النظام وضمان انتظام حسن وسير العمل.

جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات التنمية المحلية بحياة كريمة

فى السياق، استكمل د.طارق رحمي محفظ الغربية جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتي، حيث تفقد اليوم عددًا من مشروعات التنمية المحلية، بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام، الأستاذ إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى والعميد نهاد عويضة مندوب شركة الإنتاج الحربي المنفذة للمشروعات.

وخلال الجولة تفقد المحافظ مشروعات الأسواق النوذجية بقرى سندبسط وتفهنا العزب، كما تفقد مشروعات الحماية المدنية بقرى سندبسط، الغريب، تفهنا العزب وسنبو الكبرى، واختتمت الجولة بتفقد الموقف النموذجي بقرية سنبو الكبرى.