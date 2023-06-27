فريدة الشوباشى: أعمال"المتحدة" الدرامية تعمل على تطهير الوجدان المصرى

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن أعمال الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية بدأت توعية الجماهير وتطهير الوجدان المصري من “المقولات التاريخية المضللة التى تم تسويقها من قبل مثل ”أن الجمهور عايز كده فيما يتعلق بالأعمال الدرامية التي تقدم صورة مسيئة عن الشخصية المصرية"، فمثلا عند عرض مسلسل"الاختيار" و"الكتيبة101" التف جميع المصريين حولها.

وأضافت "الشوباشي" في تصريحات لـ"الدستور"، أنها فى 2015 كانت فى باريس وقتها كانت تجرى جراحة فى فرنسا وشاهدت عددا من المسلسلات التى أساءت للشخصية المصرية، أما الآن أصبح الوضع الثقافي يتغير خاصة عندما استشعرنا بجدية القيادة السياسية ورؤيتها الحقيقية للتغيير.

يذكر أن، جميع المؤسسات المصرية تحتفل بمرور 10 سنوات على اندلاع ثورة 30 من يونيو 2013، والتي شهدت مطالبة المصريين برحيل محمد مرسي بعد اعتصام المثقفين فى وزارة الثقافة المصرية، حيث أمضى عامًا واحدًا في الحكم.

في يوم 3 يوليو، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها إنهاء حكم محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية.