مع بدء الساعات المبكرة في يوم وقفة عرفات تضاعف التساؤل حول سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت حالة من الاستقرار في تعاملات اليوم، لكي يسجل متوسط أسعار الحديد بشركة عز مبلغ 37100 جنيه للطن الواحد، بينما بلغ أسمنت المسلح، قيمة 1700 جنيه في الطن، وستعتبر هذه الأسعار غير شاملة لتكاليف النقل والتعبئة.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

وتستعرض "الدستور" أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 27- 6- 2023 في التقرير الآتي.

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء

ثبت سعر طن شركة عز عند 37100 جنيه.

بلغ سعر حديد المصريين نحو 37600 جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد المراكبي 37600 جنيه.

ثبت سعر طن حديد العتال 35600 جنيه.

وصل سعر حديد بيانكو إلى 34300 جنيه للطن الواحد.

بلغ سجل سعر طن حديد عطية 35600 جنيه.

وعن سعر حديد العشري 35300 جنيه للطن.

وصل سعر طن حديد المعادي إلى 34600 جنيه.

إما عن سعر طن حديد ستيل 35100 جنيه.

وصل سعر حديد الكومي إلى 34600 جنيه للطن.

سعر طن سعر حديد بشاي 37600 جنيه.

بينما سجل سعر طن حديد سرحان 34600 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء

بلغ سعر طن أسمنت الأبيض العادة 3600 جنيه.

وسجل سعر أسمنت سوبر سيناء نحو 3500 جنيه.

انخفض سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض ليصل إلى 3500 جنيه.

انخفض أيضا سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض إلى 3500 جنيه.

بينما ثبت سعر أسمنت حلوان 3550 جنيهًا للطن.

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية 1770 جنيهًا.

وعن سعر طن أسمنت أسيوط المقاوم إلى 1760 جنيهًا.

ثبت سعر طن أسمنت لافارج 1770 جنيهًا.

بلغ سعر أسمنت السويس إلى 1760 جنيهًا للطن الواحد.

وصل سعر طن أسمنت السويدي المقاوم 1880 جنيهًا.

انخفض سعر الأسمنت المسلح ليسجل 1700 جنيه للطن.

إما عن سعر طن أسمنت النصر سجل 1660 جنيهًا.

بينما سجل سعر أسمنت المعلم نحو 1660 جنيهًا للطن.

استقر سعر طن أسمنت حلوان 1710 جنيهات.

بلغ سعر طن أسمنت السويدي إلى 1780 جنيهًا.

وصل سعر أسمنت وادي النيل إلى 1660 جنيهًا للطن الواحد.

انخفض سعر طن أسمنت العسكري، ليصل إلى 1685 جنيهًا.