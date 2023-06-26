بعد انهيار عقار الإسكندرية.. أحمد موسى منفعلًا: "محدش عارف الحقيقة"

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء مباشرة خلال تقديم حلقة اليوم الإثنين، من برنامج "على مسئوليتي"، بسبب عدم وجود معلومات مؤكدة حتى الآن عن حادث انهيار عقار سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مجموعة من الفيديوهات للحظة انهيار عقار مكون من 14 طابقا، في منطقة سيدي بشري بمحافظة الإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة صباحاً، اليوم الإثنين.

انهيار عقار الإسكندرية

وقال أحمد موسى، إن عقار الإسكندرية المنهار كان يتم تأجير وحداته للمصيفين الراغبين في التنزه بالمحافظة، وهذا يعني أن هذا العقار مكتظ بالسكان الآن.

وتابع: "هناك العديد من شهود العيان تقول إن هذا العقار مكتظ بالمواطنين والسودانيين، كما أن البعض يقول إن هذا العقار خالٍ من السكان، محدش عارف الحقيقة فين".

مخالفات البناء

واستطرد: "محافظة الإسكندرية من أكثر المحافظات التي بها مبان مخالفة، حيث تم رصد 133 ألف حالة مخالفة بناء من 2011 إلى 2020".

وذكر: "عندما تقوم الدولة بإنشاء مدن جديدة، أو نقل المواطنين لمكان آخر لتطوير العقارات المخالفة، يقولون إن الحكومة تهجر المواطنين".