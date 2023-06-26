كيف تحافظ على نظامك الغذائي خلال عيد الأضحى؟.. استشاري تغذية يُجيب

أوضح الدكتور هشام الوصيف، استشاري التغذية العلاجية، الطريقة المثلي لتناول الطعام خلال فترة العيد، قائلًا: "يجب عدم الإفراط في تناول اللحوم خلال فترة عيد الأضحى، عملًا بالآية الكريمة "كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين".

وأضاف “الوصيف” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “السفيرة عزيزة”، المذاع عبر فضائية “dmc”، أن الإفراط في تناول اللحوم يعمل على زيادة “اليوريك أسيد” في المفاصل ما يسبب آلامًا في المفاصل، وأسفل الظهر.

وأوضح أن تناول اللحوم بكميات كبيرة تعمل على زيادة “الكوليسترول” في الدم، وهو ما يتسبب في إحداث مشاكل في القلب وارتفاع في ضغط الدم، لافتاً إلى أنه في حالة تنظيم تناول الطعام والأكل بكميات قليلة لن يتسبب ذلك في إحداث ضرر.

وشدد على ضرورة أن تحتوي الوجبات على طبق سلطة كبير لأنه يعطي احساس بالشبع، كما أن الألياف تقلل من امتصاص الدهون.