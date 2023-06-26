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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. أوتريخت الهولندي يضم موهبة العراق زيدان إقبال

زيدان إقبال
زيدان إقبال

أعلن نادي أوتريخت الهولندي رسميًا اليوم الاثنين، تعاقده مع العراقي زيدان إقبال قادمًا من مانشستر يونايتد لمدة 4 سنوات.

وأكد النادي، ضم إقبال صاحب الـ 20 عامًا لصفوف أوتريخت بعقد حتى عام 2027 مقابل مليون يورو بالإضافة إلى نسبة ٤٠٪ من أي قيمة بيع مستقبلية للاعب من نادي أوتريخت.

وفشل زيدان إقبال  في الحصول على أي فرصة للمشاركة مع مانشستر يونايتد خلال الموسم المنصرم، وظل قاعدا على دكة البدلاء. 

 

وشارك إقبال مع فريق الشباب تحت 21 عاما في 13 مباراة بكافة المسابقات، ولكن المدرب الهولندي إيريك تين هاج، أكد عدم حاجة النادي لخدماته، وهو ما جعل اللاعب يقرر الرحيل بشكل نهائي.

إقبال لاعب دولي منذ يناير 2022 وشارك مع منتخب العراق في 3 لقاءات.

واحتل أوتريخت الهولندي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الهولندي للموسم المنصرم.

جدير بالذكر أن إقبال شارك مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد في مباراة واحدة فقط، كانت ضمن دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2021-22 أمام نادي يانج بويز السويسري.

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