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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إنجازات 10 سنوات.. خبير يستعرض إنجازات الدولة في ملف الطاقة

تحويل سيارة من البنزين
تحويل سيارة من البنزين إلى الغاز

قال سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، إن الطاقة تضم الطاقة التقليدية والمتجددة والناتجة عن الغاز، والطاقة النووية، مؤكدًا أن عام 2013 كنا نعاني من نقص 6 جيجا في الطاقة التقليدية بسبب نقص الغاز المزود للمحطات وكذلك غياب الصيانة.

وأضاف “نعمان” خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامي محمود السعيد، أنه تم عمل 3 محطات تنتج 4.8 وهذا أصبح إضافة وتم زيادة المحولات الكهربائية على مستوى الجمهورية وربط المناطق النائية بالشبكة.

وأشار إلى أن اكتشافات الغاز نتيجة لترسيم  الحدود وعمليات الاستكشاف حققنا الاكتفاء الذاتي في 2018، وبعده  تم عمل منتدى غاز المتوسط، ووصلنا إلى 18 مليون وحده وصل لها الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن أنبوبة الغاز كانت تكلف الدولة 170 جنيهًا وتباع بـ70 بالإضافة إلى أن الغاز الطبيعي أضمن. 

 تحويل 400 ألف سيارة من البنزين إلى الغاز

وتابع، أنه تم إنشاء مصانع بتروكيماويات واستطعنا أن نغزو أوروبا، كما تم تحويل 400 ألف سيارة من البنزين إلى الغاز وتوفير 6 مليون لتر بنزين بما يعادل 6 مليون دولار، موضحًا أن الطاقة المتجددة الدولة منذ عام 2014 كانت الأولى على مستوى الشرق الأوسط في انتاجها، ولدينا محطة بنزبن، ومحطات لطاقة الرياح بقدرة 635 ميجا، ولدينا أكبر محطة إنتاج طاقة من المياه بالشرق الأوسط والخامسة على مستوى العالم.

خبير الطاقة الطاقة الغاز منتدى غاز المتوسط الطاقة المتجددة طاقة الرياح

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