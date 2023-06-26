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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهيار منزل بمنطقة الشيخ هارون بأسوان

الانهيار
الانهيار

شهدت منطقة الشيخ هارون بأسوان، مساء اليوم، انهيار منزل ما أسفر عن إصابة سيدة، لتتوجه على الفور سيارة الإسعاف لنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع انهيار منزل تحديدًا عند منطقة مطلع الشيخ هارون، ما أسفر عن إصابة سيدة حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته وتبين أن هناك سيدة أصيبت إثر انهيار المنزل تدعى زينب عبدالفتاح محمد، عمرها 39 سنة، وإصابتها كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

انهيار منزل منطقة الشيخ هارون اصابة سيدة الجهات الامنية إسعاف أسوان

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