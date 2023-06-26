الاتحاد الأوروبي: تمرد قوات "فاجنر" كشف ضعف النظام الروسي

أعلن جوزيببوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن التمرد المسلح في روسيا كشف عن ضعف النظام الروسي.

وقال منسق الخارجية، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن هشاشة الوضع في روسيا أمر مقلق لكونها قوة نووية.

وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة كييف في هجومها المضاد بالمعدات والتدريب، قائلاً :" أوكرانيا ستواصل حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها".

وأكد، أن الاتحاد قام بتدريب 34 ألف جندي أوكراني حتى الآن، كما سيتم تقديم حزمة دعم لأوكرانيا لحل جميع مشكلاتها.