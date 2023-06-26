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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاتحاد الأوروبي: تمرد قوات "فاجنر" كشف ضعف النظام الروسي

جوزيببوريل
جوزيببوريل

أعلن جوزيببوريل، منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن التمرد المسلح في روسيا كشف عن ضعف النظام الروسي.

وقال منسق الخارجية، خلال إلقاء كلمته بمؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن هشاشة الوضع في روسيا أمر مقلق لكونها قوة نووية.

وأضاف، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة كييف في هجومها المضاد بالمعدات والتدريب، قائلاً :" أوكرانيا ستواصل حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها".

وأكد، أن الاتحاد قام بتدريب 34 ألف جندي أوكراني حتى الآن، كما سيتم تقديم حزمة دعم لأوكرانيا لحل جميع مشكلاتها.

منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي جوزيببوريل الضعف الروسي تمرد فاجنر

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