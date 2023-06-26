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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وفاة الضحية الثالثة لحريق مصنع زجاج شمياطس بالمنوفية

الشاب المتوفى
الشاب المتوفى

توفي الشاب محمد جابر هجرس، الضحية الثالثة التي توفت بسبب حريق مصنع زجاج شمياطس التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية وراح ضحيته عاملين اثنين من قبل متأثرين بإصابتهما، وتوفي الشاب صباح اليوم في المستشفى.

وعمت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية ساحل الجوابر التابعة لمركز الشهداء بالمنوفية بعد ورود نبأ وفاة الضحية الثالثة بحريق مصنع زجاج شمياطس، مؤكدين أن الراحل كان مثال للكفاح على لقمة العيش.

وينتظر أهالي ساحل الجوابر، تشييع جثمان الضحية الثالثة بحريق مصنع زجاج شمياطس، عقب وصوله من المستشفى التي احتجز بها هذه المده على أمل إنقاذ حياته وتم هاانهاء كافة الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، وإصدار تصريح بدفن الجثمان لدفنه بمقابر العائلة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب حريق داخل مصنع زجاج قطاع خاص، عبارة عن ساحة محاكمة بسور مسقوف بجبالون، ملك ص، م، س 58 عام مقيم دائرة مركز الشهداء، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتها وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده وأصيب 4  عمال بحروق وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي وتحويلهم بعد ذلك المستشفى التعليمي، أحدهم توفي بعد ذلك متأثرا بإصابته.

بسؤال باقي العاملين في مصنع كسر الزجاج قرروا أن سبب الحريق تسريب غاز من اسطوانه متروكه تستخدم في إشعال أحد الأفران، وأن الاصابات حدثت نتيجة محاولة العمال إطفاء الحريق، ولم ينتج عن الحريق تلفيات.

وسادت حالة من الحزن الشديد مركز الشهداء بعد مصرع موظف متأثرا بإصابته بحروق داخل مصنع زجاج بالمنوفية، قبل أيام، وجرى دفنه اليوم بمسقط رأسه بمشاركة المئات من أهالي القرية.

وأكد أحد زملاء الضحية أن الراحل ش، م، ي يعمل صباحا موظفا في المحليات وبعد انتهاء عمله يذهب للعمل داخل مصنع زجاج، لتوفير نفقات أسرته من مأكل ومشرب وملبس، ويحظى باحترام وتقدير الجميع داخل قريته لحسن خلقه وأدبه الجم تجاه الجميع.

إجراءات القانونية الحزن الشديد بمحافظة المنوفية سبب الحريق دفن الجثمان شهرين ونصف

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