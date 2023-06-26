أمين الفتوى: زيارة القبور فى العيد حرام بحالة واحدة (فيديو)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم زيارة القبور فى الأعياد.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، اليوم الإثنين: "زيارة القبور يوم العيد، ترجع لقصد الإنسان، فمن ضمن الفرحة، إنى أفرح مع الأحياء، أفرح الأموات بزيارتى، لو قصدى البر والإحسان، فلا مانع، لكن اللى يروح اعتراض على قدر الله، إنه مفيش عيد بعد موتك يا فلات فهذا لا يجوز".

واستكمل: "ورد عندنا فى بعض الأحاديث عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه يستحب زيارة القبور يوم الجمعة، وهو يوم عيد، وخصوصا الوالدين، وهذا نوع من البر والإحسان لهما".



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