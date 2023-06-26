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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"حاسبات حلوان" تعتمد نتائج امتحانات البكالوريوس

الدكتور أسامة إمام
الدكتور أسامة إمام

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، عن نتائج مرحلة البكالوريوس، تنفيذًا لتعليمات الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان،  الذي يولي  اهتمامًا كبيرًا بضمان جودة العملية التعليمية وتوفير بيئة مثالية للطلاب.

وقال الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن مجلس الكلية اعتمد نسب نجاح مرحلة البكالوريوس شعبة عامة وبرنامجي هندسة البرمجيات والمعلوماتية الطبية وأعلنت نتائج جميع الفرق علي الموقع الرسمي لجامعه حلوان. 

وأوضح “إمام" أن نسبة النجاح للفرقة الأولي هي 91.3 %  بينما نسبة النجاح للفرقة الثانية 94.6% أما الفرقة الثالثة فكانت نسبة النجاح 96٪، ونتيجة الفرقة الرابعة 90.5% أما عن البرامج المميزة فبلغت النسبه 95% لبرنامج هندسة البرمجيات، بينما كانت نسبه النجاح في برنامج المعلوماتية الطبية 96%.

وأشادت  الدكتورة منال عبدالقادر، بمشروعات الطلاب والتي بلغت 225 مشروع، حيث ناقش قسم نظم المعلومات ببرامجه المختلفة 158 مشروع ، بينما ناقش قسم علوم الحاسب 67 مشروع، وافادت بأنه قد  تم مراجعة استيفاء شروط التخرج لطلاب المستوي الرابع  وتسليمها للجامعة وفي انتظار قرارات معالي الاستاذ الدكتور  رئيس الجامعة بتخريج الطلاب.

الأستاذ الدكتور أعضاء هيئة التدريس البكالوريوس الحاسبات والذكاء الاصطناعي التعليم والطلاب البرمجيات السيد قنديل رئيس

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