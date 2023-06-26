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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق وتشميع 3 مراكز طبية مخالفة بمركزي بني سويف وناصر

جانب من الحملة
جانب من الحملة

وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصة أنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

أشار إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تشارك فيها الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه د.محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية لإدارة العلاج الحر برئاسة د.أحمد عبد العظيم بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة  بمركزي بني سويف وناصر، وبالتعاون مع فرع جهاز حماية المستهلك برئاسة أحمد دهشان  ، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة ،وتنفيذا لتوجيهات المحافظ بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها

وتم ضبط مركزين للنساء والتوليد غير مرخصين ومركز للعلاج الطبيعي غير مرخص ويقوم بعمل حجامة وبيع أدوية بداخل المركز حيث تم تحريزها و مشارط جراحية  وتم عمل محضر إثبات حاله وتشميع المراكز لعدم الترخيص وتحت تصرف جهات التحقيق  ، كما تم المرور علي بعض العيادات وتبين وجود أدوية خاصة بالتأمين الصحي وهيئة الشراء الموحد وتم تحريزها وعمل محضر بذلك ، بجانب غلق معمل للتحاليل الطبية لعدم الترخيص واخر لوجود سلبيات مكافحه العدوي 

شارك في الحملة كل من:  لبني محمد ،الدكتور كريم محمد احمد مساعدين مدير إدارة  العلاج الحر بمديرية الصحة، محمود فوزي، ومحمد سنوسي من  فرع جهاز حماية المستهلك بمحافظة بني سويف

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جهاز حماية المستهلك حملات التفتيش مركز للعلاج الطبيعى منشآت الصحية مكافحة العدوى ناصر

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