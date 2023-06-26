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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد فوزه بجائزة النيل.. "أبو العينين": تقييم الإنتاج يعتمد على حصيلة آخر 10سنوات

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو العينين

قال الدكتور حسن أبو العينين، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة والحاصل على جائزة النيل، إن هذه الجائزة هي أعلي جائزة في الدولة بالنسبة للمهام العلمية ويقوم الباحث بالترشح إليها بعد حصوله على الجوائز الأخري التشجيعية والتفوق والتقديرية ولابد أن يكون بين كل جائزة والأخرى 5 سنوات، حيث تقوم اللجنة المسئولة علي تقييم الإنتاج العلمي التراكمي والإنتاج الخاص بآخر 10 سنوات قبل التقدم للجائزة.

وأضاف “أبو العينين” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ملخص الأبحاث التي أجراها تدور في فلك تخصص جراحة مسالك بولية وأورام المسالك البولية، مضيفا أنه قام بعمل أبحاث كثيرة خاصة عن استئصال المثانة المصابة بالأورام باخري من الأمعاء، كما تم عمل أبحاث عن مدي استجابة الأورام السرطانية لبعض من الأدوية حيث يتم اختيار العلاج قبل ضياع الوقت بالإضافة إلي ابحاث التقنيات العالية مثل تأثير البيئة علي الأورام والمواد الثقيلة.

وأشار إلى أنه قام بعمل ورشة عمل في مجال التخصص حضرها 17 دكتور من 17 دولة مختلفة، كما قام بتأليف 250 مقالة علمية في مجال التخصص منها 50 مقالة في آخر 10 سنوات، وتمييز في مجال دراسة العلاقة بين “فيروس سي” وسرطان المثانة.

استجابة الإنتاج العلمي الامكانيات الأستاذ المتفرغ العال العالي الشبان السرطان الدكتور حسن ابو العينين الداخل والخارج

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