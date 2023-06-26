تعادل مصر في الجولة الافتتاحية ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة يحيي ذكرى سيئة

أحيا تعادل منتخب مصر مع منتخب النيجر بنتيجة سلبية في الجولة الافتتاحية من المجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة في المغرب ذكرى سيئة للجماهير المصرية.

ففي 2015، تعادلت مصر مع منتخب الجزائر إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية في السنغال، وفشل المنتخب الوطني في تجاوز دور المجموعات حيث قبع في قاع المجموعة برصيد نقطتين فقط، ومع منتخب نيجيريا بنتيجة هدفين لكل منهما في الجولة الثانية، وهزيمة واحدة تلقتها على يد منتخب مالي بنتيجة هدف نظيف في الجولة الثالثة.

خسارة مصر في كأس الأمم الإفريقية 2015

هذا المنتخب هو الوحيد حتي الآن الذي عجز عن تحقيق أهدافه منذ كأس الأمم الإفريقية 2011 في المغرب، وهي تخطي دور المجموعات، وبعدها التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

لم يكن متوقعا لهذا المنتخب هذا الفشل الذريع بل كان متوقعا له التتويج باللقب، والصعود إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 في ريو دي جانيرو البرازيلية.

والمدهش أن هذا المنتخب كان يضم لاعبين باتوا بعضهم نجوما في أنديتهم فيما بعد، ففي مركز حراسة كان يتواجد الثلاثي : مسعد عوض – محمود حمدي – حسن شاهين.

وفي خط الدفاع كان يوجد اللاعبون: محمد عادل جمعة – محمد حمدي – ياسر إبراهيم – رجب نبيل – رامي ربيعة – محمود حمدي الونش.

وفي خط الوسط كان يتواجد اللاعبون: كريم ممدوح – محمد فتحي – صالح جمعة – محمود متولي – كريم نيدفيد – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – محمد أشرف روقا – أسامة إبراهيم.

وفي خط الهجوم كان يوجد اللاعبون: محمد سالم – حسين رجب – محمود عبد المنعم كهربا.

كان يدرب هذا المنتخب المدير الفني القدير حسام البدري.

النيجر والتأهل لأول مرة إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

في الوقت الذي يشارك فيه النيجر لأول مرة في تاريخه في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، فإن مصر لم تتخلف، ولو لمرة واحدة عن المشاركة في هذه البطولة منذ كأس الأمم الإفريقية 2011.

وكانت النيجر قد نجحت أخيرا في التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة بإقصائها من الدور الثالث منتخب السودان حيث تعادلت معه بنتيجة دون أهداف في لقاء الذهاب، وتغلبت بنتيجة 2 – 1 في لقاء العودة.

في حين في تصفيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة 2018 / 2019 خرجت من الدور الثاني على يد منتخب ساحل العاج إذ انهزم في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي 1 – 2، و1 – 6 على الترتيب.

تتساءل الجماهير المصرية بعد التعادل المخيب للآمال، وغير المتوقع مع النيجر أضعف المنتخبات في المجموعة هل يتكرر السيناريو الذي حدث في كأس الأمم الإفريقية 2015، ولا تنجح مصر في تخطي دور المجموعات، وتتبخر الآمال في الصعود إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة 2024 في باريس للمرة الثانية منذ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 في لندن.

بالرغم من التعادل لا زال مصير مصر بيدها بانتصارها في الجولتين المقبلتين أمام منتخبي مالي، والجابون على الترتيب.

مالي حاليا تتصدر المجموعة بـ3 نقاط حصدتها من الفوز على الجابون بنتيجة 3 – 1 في الجولة الأولى.