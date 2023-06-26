ما هي اضطرابات الكلى الشائعة وأعراضها وأسباب الإصابة

تعتبر الكلى من أعضاء الجسم الهامة، فهما عضوان على شكل حبة الفول، كل كلية بحجم قبضة اليد، حيث تعمل الكلى على تصفية المياه والفضلات الزائدة من الدم وتكوين البول.

وعند الإصابة بمرض الكلى يعني أن كليتيك قد تضررت ولا يمكنها تصفية الدم بالطريقة التي ينبغي لها، كما أنك أكثر عرضة للإصابة بأمراض الكلى إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لما ذكره موقع " niddk" الطبي.

أكد الأطباء، أنه إذا كنت تعاني من الفشل الكلوي، فإن العلاجات تشمل زرع الكلى أو غسيل الكلى، كما تشمل مشاكل الكلى الأخرى إصابة الكلى الحادة وتكيسات الكلى وحصى الكلى والالتهابات.

ما هي اضطرابات الكلى الشائعة

اضطرابات الكلى هي اضطرابات تؤثر في الوحدات الكلوية ،مما يتسبب في فقدان قدرتها على التخلص من الفضلات والسوائل وتراكمها في الجسم، وبتأخر علاجها تفقد وظيفتها الفسيولوجية.

تعد أنواع مشكلات الكلى كثيرة ومتعددة، وقد تختلف باختلاف المسببات، أو فترة الإصابة، فبعض الأمراض تظهر عند إهمال أمراض أخرى، ومن أهم وأشهر أمراض الكلى، الفشل الكلوي المزمن، إذ يعد من أمراض الكلى الأكثر شيوعاً في العالم.

كما أن حصوات الكلى، أو تكون كريستالات بالدم في الكلى، أحد أشهر الاضطرابات، بالإضافة إلي التهاب كبيبات الكلى الناتج عن العدوى أو بعض الأدوية، أو المشكلات التي تظهر عند الولادة.

ومن أمراض الكلى النادرة التي قد تصيب الكلى متلازمة ألبورت، وهي اضطراب وراثي يؤدي إلى حدوث التهاب في كُبيبات الكُلى عندما تكون وظائف الكلى ضعيفة، بالإضافة إلي الداء السيستيني، هو أحد أمراض الاختزان في الجسميات الحالة التي تتميز بالتراكم غير الطبيعي للحمض الأميني في الكلى.

العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة باضطرابات الكلي

الحالات الطبية التي يمكنها إلحاق الأضرار بالكُلَى، حيث تزيد أمراض وحالات معينة من خطر الإصابة بأمراض الكلي، مثل السكري، والذئبة، والداء النشواني، واعتلال الكلية الجذري، وغيرها من أمراض الكلى.

كما تشتمل الأدوية التي يمكن أن تسبّب الإصابة بأمراض الكلي، على الأدوية المضادة للالتهاب اللاستيرويدية والأدوية المُستخدمة لمكافحة حالات العَدوى.