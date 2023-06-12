الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

"هل عليك غسل شعرك يوميًا؟".. استشاري أمراض جلدية يُجيب

غسل شعرك
غسل شعرك

يسعى الكثيرون للحصول على شعر صحي، ومن أجل العناية الجيدة بالشعر، فإن الحفاظ على نظافته هو الخطوة الأولى. لذا نتعرف في السطور التالية على نصائح الخبراء في كيفية غسل الشعر بصورة جيدة.

من الذي يجب أن يغسل شعره يوميًا؟

ويقول الدكتور رينكي كابور، استشاري الأمراض الجلدية، وأخصائي الأمراض الجلدية التجميلية وجراح الجلد، إن أولئك الذين لديهم شعر رقيق أو ناعم ، ويمارسون الرياضة ، ويتعرقون بغزارة ، ويعانون من قشرة الرأس والحكة ، أو يعيشون في مكان حار ورطب ، فإن هؤلاء الأشخاص يمكنهم التفكير في غسل شعرهم يوميًا، ويحتاجون إلى غسل شعرهم بـ"الشامبو" بشكل صحيح لضمان عدم ظهور الشعر، يبقى دهنيًا أو لزجًا ".

الكمية المناسبة 

في حين أن بعض أنواع الشعر وظروف الطقس قد تتطلب غسل الشعر كل يوم ، فإن هذا لا يعني أنه يجب على المرء استخدام كميات كبيرة من الشامبو لأن ذلك قد يضر بشعرك.

هل تحتاجين إلى قدر أقل من غسل الشعر حسب العمر؟

وتابع: "إذا كنت نشيطًا ، وتمارس الرياضة يوميًا ، فهناك احتمالية أن يتراكم العرق ويحبس الأوساخ في شعرك ، لذلك ستحتاج إلى غسل شعرك بالشامبو ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، ولكن مع تقدمك في السن ، تقلل فروة رأسك من الزيت ، مما يخلق حاجة أقل تواترا إلى الشامبو ".

ماذا لو كنت لا تفصل الاستخدام اليومي لـ“الشامبو”؟

واختتم: “عدم غسل شعرك يمكن أن يكون مشكلة بالنسبة لك، إذا لم تغسل شعرك بالشامبو، فأقل ما يمكنك فعله هو شطف شعرك، عدم القيام بذلك يمكن أن يسبب التهاب بصيلات الشعر يسمى التهاب الجريبات، والبثور على فروة رأسك، من الأفضل استشارة خبير يرشدك فيما يتعلق بعدد مرات غسل الشعر حسب حالة الشعر ونوع فروة الرأس”.

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