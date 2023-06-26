تقرير: برشلونة يستهدف ضم إينيجو مارتينيز من أتلتيك بيلباو

يسعى نادي برشلونة الإسباني لإبرام صفقة قوية جديدة، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان نادي برشلونة قد أعلن، اليوم الاثنين، تعاقده رسميًا مع النجم الألماني إلكاي جوندوجان في صفقة انتقال حر بالمجان، قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووقع جوندوجان على عقد لمدة موسمين حتى يونيو 2025، مع وجود خيار التمديد لموسم إضافي باتفاق الطرفين، وبشرط جزائي تبلغ قيمته 400 مليون يورو.

برشلونة يستهدف ضم إينيجو مارتينيز من أتلتيك بيلباو

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة أبدى رغبته في التعاقد مع النجم الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع أتلتيك بيلباو، في الصيف الحالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن مسئولي برشلونة يريدون الحصول على خدمات إينيجو مارتينيز في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع أتلتيك بيلباو.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى سياسة برشلونة التي تعتمد على إبرام صفقات مجانية، بعد انتهاء عقود اللاعبين مع أنديتهم، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

ونوّهت الصحيفة الإسبانية، أن إينيجو مارتينيز تربطه علاقة صداقة قوية مع تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، الأمر الذي يُشير إلى اقتراب اللاعب إلى قلعة "كامب نو"، في ظل قراره بعدم تجديد عقده مع أتلتيك بيلباو.

وفي حال إتمام الأمر، سيكون مارتينيز، صاحب الـ32 عامًا، ثاني صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي، بعد ضم إلكاي جوندوجان.