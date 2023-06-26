ads
الإثنين 26 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حياة كريمة".. تواجد مكثف لدعم أسر عقار الإسكندرية المنهار (صور)

شباب مؤسسات حياة
شباب مؤسسات حياة كريمة

حرصت فرق الدعم والرصد من شباب مؤسسات حياة كريمة، والتحالف الوطني والهلال الأحمر المصري بالإسكندرية على الحضور؛ لمساندة ودعم متضرري عقار شارع خليل حمادة المنهار.

received_1986760641675549

وقال ثروت عبدالرحمن، ممثل مجلس الشباب المصري بالإسكندرية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، إن الفريق تواجد بموقع حادث الانهيار فور الإعلان عنه؛ لتقديم المساعدة للأهالي والمساندة للجهات التنفيذية التي تقوم بجهد وعمل مكثف منذ وقوع الحادث.

أضاف ثروت لـ«الدستور»، أن دور شباب التحالف هو مساعدة الأهالي ورفع المعناة عنهم وتوزيع المياه والعصائر على الأهالي والعاملين من رجال الإسعاف والحماية والمدنية، والتواجد الفعلى بين المتضررين.

received_221542960795719

من جانبه، قال محمد عبدالله، مسئول مكتب الشباب بالهلال الأحمر المصري فرع الإسكندرية، إن مهام الهلال الأحمر في الأزمات والكوارث تتم في عدة اتجاهات، حيث تم اليوم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، والدعم النفسي للأهالي من السكان والمتضررين، بالإضافة إلى تقييم للعقار وعدد المصابين.

received_235062455981994

أضاف أنه من خلال تقييم عدد المصابين تم التأكد من تواجد 4 إصابات بسيطة فقط، كما تم خروجهم من المستشفى بعد تلقي العلاج، مضيفًا أن العقار يتكون من أرضي +13 دور ومن الدور الأول حتى السادس يتم تأجيره كشقق مصيفية، ومن السابع حتى الثالث عشر هي شقق سكنية.

received_285665800495782
received_805500530989056
تواجد مكثف فرق الدعم حياة كريمه التحالف الوطني الهلال الأحمر المصري مساعدة الاهالي الهلال الأحمر تقييم العقار

الأكثر قراءة

تحقيق عاجل فى واقعة انهيار عقار بمنطقة سيدى بشر

أغرته مقاطع ساخنة.. كيف أخفى طالب كفر الشيخ فضيحته بانتهاك جسد جاره؟

انهيار عقار ميامي.. توجيه برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية

استمرار حبس هشام ربيع زوج المطربة "بوسى" 15 يومًا

"حياة كريمة".. تواجد مكثف لدعم أسر عقار الإسكندرية المنهار (صور)

ردده 3 مرات.. دعاء يوم عرفة مكتوب.. أدعية يوم عرفة مستجابة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر..

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

ماجد حبته

وأخيرًا.. زار مودى مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟