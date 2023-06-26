"حياة كريمة".. تواجد مكثف لدعم أسر عقار الإسكندرية المنهار (صور)

حرصت فرق الدعم والرصد من شباب مؤسسات حياة كريمة، والتحالف الوطني والهلال الأحمر المصري بالإسكندرية على الحضور؛ لمساندة ودعم متضرري عقار شارع خليل حمادة المنهار.

وقال ثروت عبدالرحمن، ممثل مجلس الشباب المصري بالإسكندرية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي، إن الفريق تواجد بموقع حادث الانهيار فور الإعلان عنه؛ لتقديم المساعدة للأهالي والمساندة للجهات التنفيذية التي تقوم بجهد وعمل مكثف منذ وقوع الحادث.

أضاف ثروت لـ«الدستور»، أن دور شباب التحالف هو مساعدة الأهالي ورفع المعناة عنهم وتوزيع المياه والعصائر على الأهالي والعاملين من رجال الإسعاف والحماية والمدنية، والتواجد الفعلى بين المتضررين.

من جانبه، قال محمد عبدالله، مسئول مكتب الشباب بالهلال الأحمر المصري فرع الإسكندرية، إن مهام الهلال الأحمر في الأزمات والكوارث تتم في عدة اتجاهات، حيث تم اليوم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، والدعم النفسي للأهالي من السكان والمتضررين، بالإضافة إلى تقييم للعقار وعدد المصابين.

أضاف أنه من خلال تقييم عدد المصابين تم التأكد من تواجد 4 إصابات بسيطة فقط، كما تم خروجهم من المستشفى بعد تلقي العلاج، مضيفًا أن العقار يتكون من أرضي +13 دور ومن الدور الأول حتى السادس يتم تأجيره كشقق مصيفية، ومن السابع حتى الثالث عشر هي شقق سكنية.