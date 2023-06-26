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الإثنين 26 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

4 يوليو.. فتحى عبدالسميع يناقش "عظامى شفافة وهذا يكفى" بمؤسسة بتانة

فتحي عبد السميع
فتحي عبد السميع

تستضيف مؤسسة بتانة الثقافية حفل مناقشة وتوقيع ديوان "عظامي شفافة وهذا يكفي" الصادر عن دار بتانة للنشر والتوزيع، للشاعر فتحي عبدالسميع، الفائز بجائزة الدولة للتفوق هذا العام، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو المقبل، بمقر بتانة في باب اللوق عمارة 2 أمام جراج الفلكي.

ومن المقرر أن يناقشه كل من الدكتور صلاح السروي، والدكتورة فاطمة قنديل، والدكتور شوكت المصري، على أن تدير الحفل الباحثة ابتهال رباح.

ومن أجواء الديوان نقرأ:

"نحْنُ الشعراءَ عُشَّاقٌ فُقَرَاءْ مَسْجِدُنَا الليلُ نَجتَمِعُ عَلَى سُلَّمِهِ كلَّ حنين ونُسمِّر في قُبَّتِه الحَدَقَةْ نَنْتَظِرُ النَّجْمَ الطيبَ لِنُتَمْتِمَ بالدَّعَوَاتِ ونَلْقَفُ مِن كَفِّيَهِ الصَّدَقَةْ نَحْنُ الشعراءَ المَنفيين جنوبَ الوقتِ جَمْرٌ يَبْزُغُ مِن ماءْ نَجْرَحُ كلَّ خرابٍ ونُعِيدُ بِنَاءَ العالَمِ فوْقَ الوَرَقةْ".

ويعتبر فتحي عبدالسميع أحد أبرز شعراء الصعيد فهو من مواليد محافظة قنا، حيث شارك في عدة جماعات أدبية مثل "جماعة أدبية"، و"جماعة أفراس"، كما شارك فى تحرير عدد من المجلات الأدبية غير الدورية في الصعيد مثل مجلة "بردية"، "الجنوبي"، و"أفراس". 

عمل أيضًا أمين عام مؤتمر أدباء مصر في دورة "المشهد الشعري" عام 2009، أمين عام مؤتمر إقليم وسط وجنوب الصعيد عام 2011، ومنسق مهرجان الجنوب للشعر العربي، عضو مجلس إدارة مركز "الثقافة اللامادية" بجامعة جنوب الوادي، وله العديد من المقالات والقراءات النقدية في دوريات مختلفة، كما ترجم بعض نصوصه إلى الإنجليزية والألمانية بالورشة الإبداعية ببرلين، بالاشتراك مع معهد جوتة ضمن مختارات الشعر العربي.

حصد فتحي عبدالسميع عددًا من الجوائز منها: المركز الأول في المسابقة المركزية بالهيئة العامة لقصور الثقافة عام 1994، جائزة القوات المسلحة عن قصيدته "صلاة العابر"، جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية 2015، كما وصل إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد 2016، وأخيرًا فاز بجائزة الدولة للتفوق هذا العام.

مؤسسة بتانة الثقافية عظامي شفافة وهذا يكفي ديوان بتانة للنشر فتحي عبد السميع جائزة الدولة للتفوق بتانة

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