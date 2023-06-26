في ذكرى ثورة 30 يونيو.. إنجازات قطاع السياحة خلال 10 سنوات

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” الإخبارية تقرير عن أبرز نجاحات قطاع السياحة في مصر.

وقال التقرير إن مصر تسير في خطوات ثابتة لتعزيز القطاع السياحي، حيث وضعت الدولة نصب أعينها الاهتمام بهذا القطاع المهم الذي يسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، وكأحد مصادر الدولة للنقد الأجنبي.

وعلى مدار الـ 10 سنوات الماضية، حققت السياحة في مصر إيرادات نمت بـ 63 مليار دولار ووصل إليها 90 مليون و100 ألف سائح، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعلى الرغم من كون السياحة الأكثر تأثرًا بالأحداث السياسية والتغيرات الاقتصادية الوطنية والدولية، فإنها تظل القطاع الأكثر نموًا عالميًا.

وواجهت مصر هذه التحديات بتدابير وجهود مكنت القطاع من استعادة الأرقام التي تقاس بعام الدورة السياحية 2010 بنحو 14 مليون سائح، ويظل قطاع السياحة شاهدًا على العديد من النجاحات، حيث تظهر الأرقام أن السياحة المصرية حققت في الربع الأول من العام الحالي 4.5 مليون سائح.

وكان شهر إبريل هو الأكبر من خلال استقبال السائحين، مسجلاً وحده نحو مليون و300 ألف سائح، وأرجع البنك المركزي هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد السائحين بمعدل 52% وتزايد عدد الليالي السياحية.

وأسهمت الإجراءات التي اتخذتها الدولة في حماية قطاع السياحة من تبعات أزمة كورونا، واعتماد استراتيجيات تسويقية وتحفيزية لاستعادة الحركة السياحية من خلال تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي خرجت في قرارات لجنة أزمة كورونا، مما انعكس على ثقة المستثمرين في إمكانية تحقيق القطاع نموًا متزايدًا، فارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال السياحة ليسجل نحو 298 مليون دولار.

وكان عام 2016 هو العام الحاسم في تنوع السوق السياحية المصرية نتيجة تأثر السياحة بالأسواق الأكثر قدومًا بالمقصد المصري، حيث وضعت الدولة خطط استراتيجية للأسواق البديلة، وهو ما انعكس على زيادة خطوط الطيران مع الدول المختلفة، بالإضافة إلى اهتمام مصر بجذب الانتباه لمقصدها السياحي، خاصةً السياحة الثقافية والتاريخية، وتجسد ذلك في الاكتشافات الآثرية الهامة خلال الفترات السابقة.