مفاجآت "باربي" مستمرة.. أغنية ديو تجمع نيكي ميناج وايس سبيس

يبدو أن مفاجآت ألبوم فيلم "باربي" الموسيقي لن تتوقف مع اقتراب صدور العمل السينمائي المنتظر في صالات العرض، وهذه المرة مع نيكي ميناج وايس سبيس، فبعد ثلاث أغاني حققت نجاحاً عالمياً مبهراً، أصدرت النجمتين نيكي ميناج وايس سبيس أغنية "Barbie World" من ألبوم "BARBIE THE ALBUM"، وهي نسخة جديدة للأغنية الشهيرة التي سبق وقدمتها فرقة "Aqua" والتي تحولت إلى عمل يردده الصغار والكبار ومتصل بشكل مباشر بشخصية باربي.

النسخة الجديدة من الأغنية مع نيكي ميناج وايس سبيس أصبحت متوفرة على جميع المنصات الموسيقية بعد حملة تشويق ضخمة بداية مع الإعلان الرسمي عن الفيلم الذي حصد ملايين المشاهدات وتصدر التراند على يوتيوب، وصولاً إلى إعلان خبر التعاون عبر حساب نيكي ميناج في إنستجرام حيث حقق المنشور أكثر من مليار تفاعل.

الأغنية ترافقت مع فيديو كليب من إخراج هانا لوكس ديفيس وهو يعكس روح الأغنية التي تدمج بين المشاهد الكلاسيكية للفيلم والتطور التي تقدمه النجمتين نيكي ميناج وايس سبيس.

ألبوم "BARBIE THE ALBUM" هو البرومو الموسيقي الرسمي لفيلم Barbie الذي طال انتظاره خلال الصيف "، من بطولة مارجو روبي ورايان جوسلينج بالتعاون مع "Warner Bros. Pictures" وأصبح متاح للحجز المسبق عبر مختلف المنصات الموسيقية على أن يصدر بشكل كامل في 21 يوليو القادم موعد العرض الجماهيري الأول للفيلم عالمياً.