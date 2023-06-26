محافظ مطروح يترأس مجلس الجامعة في جلسته الـ 64

عقد مجلس جامعة مطروح، اليوم الإثنين، جلستة الرابعة والستين بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة وأحمد حبون عضو المجلس.

وقدم محافظ مطروح خلال مجلس الجامعة التهنئة لجميع أعضاء مجلس الجامعة برئاسة الدكتور مصطفى النجار وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وكذلك بمناسبة ثورة الـ ٣٠ من يونيو واستعادة مصر للمصريين ومكانتها الإقليمية والدولية، مشيدًا بجهود جامعة مطروح في التنمية والمشاركة المجتمعية لخدمة أهالي مطروح.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب نتائج نهاية العام الدراسى وغيرها.

وفي سياق آخر، كان قد قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، في بيان إعلامي سابق له، إن كلية التربية النوعية ناقشت أمس الخميس، مقرر مشروع التخرج لطلاب الفرقة الرابعة بأقسام الكلية المختلفة، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ميادة الأغا القائم بأعمال عميد الكلية، عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك بمقر الكلية في الحرم الجامعي بمدينة مرسى مطروح.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن مناقشة مشروعات التخرج جاءت تنفيذًا للخطة الدراسية لطلاب الأقسام المختلفة، مشيدًا بمستوى المشروعات المقدمة ودورها في خدمة المجتمع، وتقديم أفكار ابتكارية، متمنيًا لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات دوام التقدم والرقي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة ميادة الأغا، أن أفكار مشروعات التخرج لهذا العام تميزت بالجودة والابتكار، مضيفةً أن قسم تكنولوجيا التعليم عرض الطلاب خلال مشروعاتهم المختلفة نموذج لربوت آلي يمكنه حمل الأشياء مزود بسنسور لتفادي أي عوائق، بالإضافة إلى عرض مشروع تطبيقات للموبايل يهدف لتقديم الخدمات بشكل إلكتروني، وكذلك مشروع مقترح لمكتبة رقمية نموذجية، ومشروع إنشاء نظم لإدارة محتوى إلكتروني.

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