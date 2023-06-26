النيابة تتوجه إلى "عقار الإسكندرية" المنهار.. وتُصدر قرارات عاجلة

انتقل فريق من النيابة العامة بالإسكندرية، إلى موقع العقار المنهار بحي المنتزه، المكون من دور أرضي و13 طابقًا علويًا؛ وذلك لإجراء المعاينة اللازمة.

وطلبت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، بسرعة ورود تحريات المباحث حول انهيار عقار سيدي بشر، وتشكيل لجنة هندسية لإجراء المعاينة اللازمة، والتحفظ على ملف العقار لفحصة، وتكليف الحماية المدنية بسرعة رفع أنقاض العقار للبحث عن ناجين أو ضحايا، وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد توجه إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزه أول، والمكون من دور أرضى و13 طابقًا، وتواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وأوضح "الشريف"، في بيان، اليوم الإثنين، أن العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة.